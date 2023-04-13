РИА Новости: Россия накажет США их же оружием, Пентагон в "бешенстве"

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Информация о скором размещении тактического ядерного оружия (ТЯО) в непосредственной близости от границ НАТО в Белоруссии вызвала на Западе настоящий шок, граничащий с истерикой. Следовательно, ход российским ядерным ферзём был сделан изящно, эффективно и неожиданно, пишет в своей авторской колонке обозреватель РИА Новости Максим Соколов.

Президент России Владимир Путин уточнил, что начнётся подготовка белорусских экипажей самолётов, которые могут нести ядерные боезаряды. В республике при этом уже находятся доработанные под ТЯО российские Су-24, ОТРК "Искандер-М", а также МиГ-31 с "Кинжалами".

На Западе после этого объявления практически все бросились обвинять Россию во всех смертных грехах, профессионально оставляя за скобками тот факт, что-то же самое США делают в Европе десятилетиями. Американское ТЯО рутинно находится на боевом дежурстве на военных базах Германии, Бельгии, Италии, Нидерландов и Турции, отметил журналист.

Очевидно, что размещение ТЯО в Белоруссии стало вынужденным ответом на очередную эскалацию со стороны Запада, добавил он.

"Американцы и европейцы, которые привыкли к ползучему приближению ядерного оружия к границам России, вдруг внезапно осознали, что Россия сама выдвинула к их собственным границам самые мощные наступательные средства, какие есть в природе, и что ответа на этот шаг у них нет", — заключил автор статьи.

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