Соединённые Штаты Америки столкнутся с неминуемым крахом, несмотря на попытки Вашингтона сохранить гегемонию. Об этом пишет Global Times.
По информации издания, всё больше стран начинают проявлять заинтересованность в создании нового миропорядка на фоне падения влияния США и дедолларизации. Отмечается, что популярность БРИКС в последнее время растёт, в то время как "Большая семёрка" теряет позиции на мировой арене.
"Это тенденции, которые США не могут обратить вспять", — сказано в публикации.
Обозреватели добавили, что Америке не удастся избежать катастрофы, даже если власти США продолжат навязывать свои взгляды другим государствам и создавать новых врагов. Как пояснили журналисты, развязывание экономической конфронтации и попытки сдержать РФ и КНР не спасут Вашингтон от краха, ведь однополярный мир — "ненормальное состояние".
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