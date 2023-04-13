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Global Times: США уже не в силах обратить вспять свой неминуемый крах

0:59
Мир

Соединённые Штаты Америки столкнутся с неминуемым крахом, несмотря на попытки Вашингтона сохранить гегемонию. Об этом пишет Global Times.

Global Times: США уже не в силах обратить вспять свой неминуемый крах

По информации издания, всё больше стран начинают проявлять заинтересованность в создании нового миропорядка на фоне падения влияния США и дедолларизации. Отмечается, что популярность БРИКС в последнее время растёт, в то время как "Большая семёрка" теряет позиции на мировой арене.

"Это тенденции, которые США не могут обратить вспять", — сказано в публикации.

Обозреватели добавили, что Америке не удастся избежать катастрофы, даже если власти США продолжат навязывать свои взгляды другим государствам и создавать новых врагов. Как пояснили журналисты, развязывание экономической конфронтации и попытки сдержать РФ и КНР не спасут Вашингтон от краха, ведь однополярный мир — "ненормальное состояние".

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Экономика США - это фантики. Катастрофа Запада неминуема? Политолог дал прогноз
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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