Арестович: Серьёзные дяди в Конгрессе США боятся украинского неонацизма

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На Западе всерьёз начали опасаться того факта, что риторика украинской власти всё больше сказывается в неонацизм, заявил главный рупор пропаганды Украины Алексей Арестович.

"Серьёзные дяди, уровня конгрессменов, говорят: "Ребята, два опасения: что вы валитесь в шовинизм, ну и коррупция". Но шовинизм их беспокоит всё больше и больше", — рассказал он в интервью местному каналу.

Против культуры отмены русского языка, которую Арестович назвал "культурой агрессивного идиотизма", должны протестовать все приличные украинцы. Происходящее в стране только подтверждает тезис российской власти о необходимости денацификации Украины, отметил бывший советник офиса Владимира Зеленского.

Ранее депутаты Верховной Рады решили запретить российским гражданам передвигаться и работать на территории Незалежной.

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