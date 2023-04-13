РВ: армию Польши активно готовят к войне против Белоруссии

В конце марта 2023 года Польша вышла из Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ), что говорит о подготовке к войне с Белоруссией, уверены эксперты.

Теперь польская армия не ограничена в количестве имеющихся на вооружении боевых танков, БМП, артиллерии, ударных вертолетов и боевых самолетов. Именно поэтому Варшава активно заключает контракты на закупку военной техники с южнокорейскими и американскими производителями.

"Также Варшава намерена бесконтрольно перемещать тяжёлую технику по всей Польше, вероятно, начнет её стягивать к белорусским границам", — отмечают специалисты издания "Русская весна".

Выход Польши из ДОВСЕ означает запрет международных инспекций, что позволит скрытно подготовиться к войне против Республики Беларусь.

Ранее военный эксперт назвал необходимые условия для начала контрнаступления ВСУ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.