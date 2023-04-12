Трамп подал в суд на своего бывшего адвоката Майкла Коэна и потребовал 500 миллионов долларов

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Дональд Трамп снова находится в центре внимания. На этот раз он подал в суд на своего бывшего адвоката Майкла Коэна и потребовал 500 миллионов долларов.

Коэн стал ключевым свидетелем на процессе против Трампа, и это, очевидно, не понравилось бывшему президенту США. Этот иск может вызвать большой резонанс, особенно учитывая, что Трамп заявил о своём намерение баллотироваться на пост президента в 2024 году.

"Ответчик нарушил свои фидуциарные обязательства перед истцом, вытекающие из их отношений адвокат-клиент, раскрыв конфиденциальную информацию истца и распространив ложные сведения об истце", — говорится в иске

Некоторые люди полагают, что так Трамп мстит своему бывшему адвокату за то, что он выступил против него в суде.

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