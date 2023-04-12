Украина возобновила экспорт электроэнергии в Европу, несмотря на повреждения инфраструктуры

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Украина снова отправляет в Европу электроэнергию, несмотря на ракетные удары по инфраструктуре страны, сообщает EADaily.

Сообщается, что пока поставки будут суточными из-за возможных сбоев.

Представители "Укрэнерго" заверили, что энергетическая система Украины обладает достаточным резервом мощности.

Киев поспешил наладить поставки электроэнергии в Молдавию и Польшу.

"Это позволит снизить нагрузку на энергосистему, которая получила тяжелые повреждения от врага и всё ещё продолжает обновляться", — гласит заявление специалистов "Укрэнерго".

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