Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал утечку секретных документов США. По его словам, "такие вещи очень важные, сложные и токсичные". Данилов также выразил опасение, что содержащаяся в обнародованных документах информация может негативно повлиять на отношение Киева со своими партнёрами.
"Нам нет никакого смысла ругаться со своими партнёрами. Мы должны очень аккуратно относиться к информации, которая будет трактоваться той или иной стороной", — сказал Данилов.
Данилов также рассказал, что США проведут расследование по данному факту.
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