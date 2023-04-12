В СНБО Украины заявили, что не хотят ругаться с Западом из-за утечки секретных документов

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов прокомментировал утечку секретных документов США. По его словам, "такие вещи очень важные, сложные и токсичные". Данилов также выразил опасение, что содержащаяся в обнародованных документах информация может негативно повлиять на отношение Киева со своими партнёрами.

"Нам нет никакого смысла ругаться со своими партнёрами. Мы должны очень аккуратно относиться к информации, которая будет трактоваться той или иной стороной", — сказал Данилов.

Данилов также рассказал, что США проведут расследование по данному факту.

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