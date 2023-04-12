Наёмник Джон Макинтайр рассказал, как боевики "Иностранного легиона" скрывали нацистские символы от СМИ

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Американский наёмник Джон Макинтайр рассказал, как боевики "Иностранного легиона" скрывали нацистские символы от СМИ.

Макинтайр рассказал, что в "Иностранном легионе" много нацистов. К ним приезжали командиры и приказывали раздеваться, чтобы посмотреть, не имеют ли боевики нацистских татуировок. Офицеры из разведки предупреждали их, что если услышат, что кто-то из боевиков является нацистом, то их местоположение будет разбомблено.

"Это стало такой проблемой, что, когда СМИ приезжали на съёмки — всех просили снять нашивки со свастиками. Командиры говорили: "А давайте на камеру не показывать, что вы нацисты, снимайте нашивки". Они боялись, что всё это будет показываться в западных СМИ", — рассказал Макинтайр в интервью "Звезде".

После истечения контракта Джон принял решение вступить в нацбатальон "Карпатская сечь", где также было много нацистов. Однако боевики старались не демонстрировать своё мировоззрение, чтобы не вызывать проблем с западными СМИ.

Джон также рассказала, как украинские военные перепродают и покупают оружие на чёрном рынке.