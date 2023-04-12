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Наёмник Джон Макинтайр рассказал, как боевики "Иностранного легиона" скрывали нацистские символы от СМИ

1:11
Мир

Американский наёмник Джон Макинтайр рассказал, как боевики "Иностранного легиона" скрывали нацистские символы от СМИ.

Наёмник Джон Макинтайр рассказал, как боевики "Иностранного легиона" скрывали нацистские символы от СМИ

Макинтайр рассказал, что в "Иностранном легионе" много нацистов. К ним приезжали командиры и приказывали раздеваться, чтобы посмотреть, не имеют ли боевики нацистских татуировок. Офицеры из разведки предупреждали их, что если услышат, что кто-то из боевиков является нацистом, то их местоположение будет разбомблено.

"Это стало такой проблемой, что, когда СМИ приезжали на съёмки — всех просили снять нашивки со свастиками. Командиры говорили: "А давайте на камеру не показывать, что вы нацисты, снимайте нашивки". Они боялись, что всё это будет показываться в западных СМИ", — рассказал Макинтайр в интервью "Звезде".

После истечения контракта Джон принял решение вступить в нацбатальон "Карпатская сечь", где также было много нацистов. Однако боевики старались не демонстрировать своё мировоззрение, чтобы не вызывать проблем с западными СМИ.

Джон также рассказала, как украинские военные перепродают и покупают оружие на чёрном рынке.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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