Daily Mail: просьба Байдена на встрече с Сунаком была проигнорирована службой безопасности

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Британская служба безопасности не обратила никакого внимания на просьбу, высказанную президентом США Джо Байденом в ходе встречи с премьер-министром Британии Риши Сунаком.

Как пишет издание Daily Mail, лидеры Британии и США общались во время чаепития в Белфасте, в отеле Grand Central. Репортёры выразили желание позадавать хозяину Белого дома некоторые вопросы.

Байден продемонстрировал готовность общаться с журналистами, и прямо сказал об этом.

"Я готов выслушать, спрашивайте", — сказал Байден представителям прессы.

Однако британская служба безопасности, не обратив никакого внимания на фразу Байдена, попросила журналистов удалиться из помещения.

12 апреля Байден прибыл в Британию с официальным визитом, который продлится четыре дня.

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