Британская служба безопасности не обратила никакого внимания на просьбу, высказанную президентом США Джо Байденом в ходе встречи с премьер-министром Британии Риши Сунаком.
Как пишет издание Daily Mail, лидеры Британии и США общались во время чаепития в Белфасте, в отеле Grand Central. Репортёры выразили желание позадавать хозяину Белого дома некоторые вопросы.
Байден продемонстрировал готовность общаться с журналистами, и прямо сказал об этом.
"Я готов выслушать, спрашивайте", — сказал Байден представителям прессы.
Однако британская служба безопасности, не обратив никакого внимания на фразу Байдена, попросила журналистов удалиться из помещения.
12 апреля Байден прибыл в Британию с официальным визитом, который продлится четыре дня.
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