Bild: "Русские медленно, но верно выигрывают битву за Бахмут"

Выяснилось, что боевой дух среди солдат ВСУ в Артёмовске (Бахмуте) почти на нуле: обеспокоенные, все в напряжении они задаются вопросами, за что сражаются и стоит ли защищать разрушенный город, сообщает Bild.

При этом в начале статьи рассказывается о ранении украинского солдата, чудом выехавшего из Бахмута.

"К несчастью для украинцев, после семимесячной осады русские медленно, но верно выигрывают битву за Бахмут". И несмотря на упорную оборону, "кажется, лишь вопрос времени, когда Бахмут полностью попадёт в их руки", — пишет автор статьи.

Теперь стоит догадываться, готовит ли Bild западную аудиторию к неизбежному или есть другой скрытый смысл в послании.

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