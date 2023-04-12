NetEase: Блинкен случайно сболтнул лишнего и раскрыл роль США на Украине

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Китайские аналитики NetEase заявили, что Энтони Блинкен в порыве злости сболтнул лишнего о роли США на Украине.

Спецоперация на Украине длится уже больше года. Весь мир, кроме США и их союзников, требует незамедлительно начать мирные переговоры. Однако всем уже ясно, что конфликт не прекратиться, пока того не пожелают Соединённые Штаты.

Китайские авторы полагают, что Джо Байден мог бы завершить украинский конфликт за один день.

Недавно замглавы офиса президента Украины по внешней политике Андрей Сибига заявил, что Киев готов обсуждать с Москвой будущее Крыма, если боевики ВСУ подойдут к границам полуострова. Для всех уже давно ясно, что тема Крыма давно закрыта и никакие обсуждения даже не рассматриваются. По мнению китайских аналитиков, Сибига это понимает, но так он готовит почву для переговоров.

"Видно, что киевские власти бессильны, как кузнечики перед зимними холодами. Поэтому они создают для себя возможности для переговоров. Грубо говоря, они просто хотят прекратить огонь", — говорится в статье.

Однако сразу после этого выступил американский госсекретарь Энтони Блинкен. Он заявил, что "Россия не должна победить в конфликте". Стоит отметить, что ранее Блинкен заявлял, что судьбу Украины решает Украина, что США ничего не решают, а лишь помогают Киеву и т. д.

"Будущее Украины выбирает не Зеленский. Он лишь исполняет команды Соединенных Штатов. Другими словами, Киев не может надеяться на переговоры в ближайшее время", — пишет NetEase.

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