Наёмник из США Джон Макинтайр рассказал, как оружие НАТО для Украины попадало на чёрный рынок.
По словам Макинтайра, несмотря на поставки вооружения из стран НАТО, он с трудом смог добыть знакомое ему американское оружие. Вместо этого, ему пришлось использовать турецкие бронежилеты, каски, автоматы АК-74, а также советское оборудование, включая синие советские мины.
Макинтайр был свидетелем того, как командир батальона и сержант, ответственный за доставку вооружений, продали на сторону значительное количество оружия. В интервью телеканалу "Звезда" он рассказал, что украинские военные продали гранатометы "Джавелин", винтовки M4 и пулеметы M240.
Покупка оружия на чёрном рынке является обычной практикой в таких случаях, отметил наёмник. Перепродажей вооружения, по словам Макинтайр, занимается целая цепочка людей.
Джон подчеркнул, что это считается абсолютно нормальным явлением и он сам так покупал себе оружие. Отсутствие отчетности, документов и отслеживаемости позволяет этой теневой торговле процветать на Украине.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
На Украине продолжаются гонения киевского режима на УПЦ, которые сопровождаются серией странных смертей участников и организаторов религиозного рейдерства.