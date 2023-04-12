Наёмник из США Макинтайр рассказал, как оружие НАТО для Украины попадало на чёрный рынок

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Наёмник из США Джон Макинтайр рассказал, как оружие НАТО для Украины попадало на чёрный рынок.

По словам Макинтайра, несмотря на поставки вооружения из стран НАТО, он с трудом смог добыть знакомое ему американское оружие. Вместо этого, ему пришлось использовать турецкие бронежилеты, каски, автоматы АК-74, а также советское оборудование, включая синие советские мины.

Макинтайр был свидетелем того, как командир батальона и сержант, ответственный за доставку вооружений, продали на сторону значительное количество оружия. В интервью телеканалу "Звезда" он рассказал, что украинские военные продали гранатометы "Джавелин", винтовки M4 и пулеметы M240.

Покупка оружия на чёрном рынке является обычной практикой в таких случаях, отметил наёмник. Перепродажей вооружения, по словам Макинтайр, занимается целая цепочка людей.

Джон подчеркнул, что это считается абсолютно нормальным явлением и он сам так покупал себе оружие. Отсутствие отчетности, документов и отслеживаемости позволяет этой теневой торговле процветать на Украине.