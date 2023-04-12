Журналист Херш: США подтянули к границам России примерно 20 тысяч своих военных

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США дислоцировали у украинской границы в Польше две свои бригады, состоящие в общей сложности из 20 тысяч военных. Об этом сообщил американский журналист Сеймур Херш в материале, размещённом на платформе Substack.

По мнению Херша, лидер США Джо Байден может направить эти бригады для участия в украинском конфликте.

Журналист уточнил, что речь идёт об американской бригаде 82-й воздушно-десантной дивизии, которая сейчас активно тренируется на базе в Польше, совсем недалеко от украинской границы, а также бригаде 101-й воздушно-десантной дивизии, которая была дислоцирована в Румынии в конце 2022 года.

Херш подчеркнул, что всего в двух бригадах находится 20 тысяч человек, включая лиц, занимающихся административными вопросами и обеспечением, доставляя необходимое вооружение и снаряжение, привозимые сюда морем.

"Если с Украиной, которой не хватает людей и оружия, произойдет в ближайшие месяцы худшее, соединятся ли две бригады с другими силами НАТО для противостояния российской армии на Украине? В этом ли заключается план или даже надежда американского президента? " — задал вопрос Херш.

В заключение журналист призвал Байдена объяснить в своём обращении к нации, что делают в непосредственной близости от украинской границы и зоны СВО две полностью укомплектованные и вооружённые бригады.

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