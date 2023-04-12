Боевики нацистского спецназа "Волки Да Винчи" ликвидированы бойцами ВС РФ.
Бои у Бахмута продолжаются уже несколько месяцев. Видео одного из боёв, который произошёл на единственной дороге, связывающей город с "большой землей", попало в Сеть. В этом бою участвовал бандформирование "Волки Да Винчи", который известен своей жестокостью и беспощадностью.
Нацистское подразделение "Волки Да Винчи" понесло значительные потери. По данным "Русской весны", главарь нацистского спецназа был уничтожен.
Ранее сообщалось о ликвидации очередного боевика из специального батальона ВСУ "Волки Да Винчи".
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