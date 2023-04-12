Сенатор Джабаров: России не интересен черновик США о завершении украинского конфликта

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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров оценил новость о том, что Вашингтон разрабатывает черновик соглашения о завершении украинского конфликта, который он якобы собирается передать России, если она потерпит поражение в этом противостоянии.

Джабаров подчеркнул в разговоре с RT, что Россию подобные документы Белого дома совершенно не интересуют, даже если они действительно существуют.

Политик напомнил, что Россия никаких других вариантов, кроме своей победы, не рассматривает, и никаких иных исходов для неё не существует.

Сенатор уверен, что если США и разрабатывают подобный черновик, то делают это исключительно в психологических целях, ради поддержки Киева и других своих союзников.

Политик напомнил, что Москва собирается выполнить все задачи спецоперации на Украине, озвученные президентом.

"Пусть подарят проекты этих документов Украине, нас такие документы не интересуют", — добавил Джабаров.

Ранее американский журналист Сеймур Херш рассказал, что США готовят черновик соглашения, касающийся завершения украинского конфликта, который будет передан ими России, если она потерпит поражение.

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