Экс-аналитик ЦРУ: старания США вернуть Украине прежние границы только ухудшат ситуацию регионе

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По мнению бывшего аналитика ЦРУ Фреда Флейца, вмешательство США в украинский конфликт никак не поможет Украине вернуть свои прежние территории, и не обеспечит ей победу в противостоянии с РФ.

Флейц в эфире телеканала Fox News предсказал Украине поражение в затянувшемся конфликте. Он признался, что Вашингтон, к сожалению, не предложит остановить боевые действия и не будет настаивать на проведении мирных переговоров, и это определённо является поводом для беспокойства.

"Нынешняя администрация США видит решение ситуации в дальнейшем забрасывании Украины оружием в надежде, что это поможет ей победить. Но так не будет", — добавил Флейц.

Также бывший аналитик ЦРУ не верит, что США в состоянии помочь Украине восстановить свои прежние границы. Вместо этого, продолжая поставлять Киеву вооружения, они лишь накаляют и без того опасную ситуацию.

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