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Читатели Le Figaro не верят, что Киев пойдёт в контрнаступление: это медийный ход

1:18
Мир

Французские пользователи прокомментировали новость о том, что украинской армии катастрофически не хватает ресурсов, о чём стало известно благодаря попавшим в Сеть секретным материалам Пентагона.

Читатели Le Figaro не верят, что Киев пойдёт в контрнаступление: это медийный ход

Французы уверены, что попытка контрнаступления грозит ВСУ новыми огромными потерями. Они полагают, что все разговоры о подготовке Киева к контрнаступлению — это просто способ воздействия на западное сообщество.

"Все мы понимаем, что это медийный ход, у Украины нет средств для такого контрнаступления", — написал один из читателей газеты Le Figaro.

Французы считают, что после очередного поражения, которым, скорее всего, станет её вероятное контрнаступление, шансы Киева на победу над РФ окончательно сводятся к нулю, а Европе, активно поддерживающей Украину, будет нанесено жуткое оскорбление.

"Украине не победить! Следующими, кто скоро это поймет, будут поляки и, прежде всего, НАТО", — добавил другой комментатор.

Разговоры о контрнаступлении Киева ведутся уже давно, хотя киевские власти уже несколько раз его откладывали, заявляя, что начнут наступательную операцию, когда будут к этому готовы.

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Слив данных о наступлении ВСУ / Армения вступает в НАТО / Китай тянет Францию против США?
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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