Yahoo News: Шеф ЦРУ заявил, что Россия рискует оказаться экономической колонией Китая

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Директор ЦРУ Уильям Бёрнс заявил, что Россия может оказаться экономической колонией Китая в обозримой перспективе. По его мнению, Путин этого и хочет.

Выступая на одном из мероприятий в Университете Райса в городе Хьюстон шеф ЦРУ высказал свою точку зрения по поводу всё более расширяющегося сотрудничества в разных сферах между Китаем и Россией. Аналитики полагают, что этот союз очень тревожит Белый дом, который расценивает Китай в качестве одного из своих геополитических противников.

"Если вы посмотрите на реальность, то увидите, что Россия становится всё более и более зависимой от Китая, и в некоторых отношениях уже появился риск того, что она станет экономической колонией Китая в ближайшее время, — заявил Бёрнс, который несколько лет был послом США в России. — Вы знаете, что она продолжает экспортировать всё больше энергетических ресурсов и прочего сырья в этом направлении. Но, по моему мнению, это и есть одна из основных целей Путина в настоящий момент".

Ожидается, что в этом году товарооборот между Россией и Китаем может достигнуть $200 миллиардов. Это абсолютный рекорд за всю историю отношений между двумя соседями. Об этом сообщает Yahoo News.

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