Накануне визита президента США Джо Байдена в Европу — который британское издание The Sun именует "историческим" — Россия запустила новую "загадочную ракету". Чем, по мнению всё того же издания, весьма испортила впечатление от визита американского президента.
Визит Байдена во Великобританию и Северную Ирландию приурочен к 25-летию подписания соглашения в Белфасте, которое положило конец долгому противостоянию в регионе. Потому визит и исторический.
В ночь на 12 апреля Россия испытала межконтинентальную ракету с перспективным оснащением. Учебная боевая часть ракеты поразила условную цель на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
При этом в российском Минобороны не стали уточнять, какая именно ракета была запущена. Что и дало повод для полёта фантазии журналистов The Sun. А как показывает история британской прессы, с воображением у тамошних журналистов всё хорошо. Особенно когда речь касается публикаций о России.
Так вот, как сообщило британское издание "Владимир Путин запустил загадочную новую ядерную ракету, когда Джо Байден совершает историческую поездку в Европу".
Видеоролик с запуском ракеты выглядит впечатляюще, говорится в материале (перевод "ПолитРоссии").
Издание также обратило внимание на то, что Россия и ранее проводила испытания ракет в тот момент, когда Джо Байден решает посетить Европу. Например, испытания прошли в феврале, когда Байден посетил Киев, где провёл встречу с Зеленским.
И таким образом, The Sun подводит к мысли, что подобные совпадения не могли быть случайными.
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