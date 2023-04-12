Захарова: Москва ждёт разъяснений от Еревана касательно участия в учениях США в ЕС

1:22 Your browser does not support the audio element. Мир

Россия направила запрос Армении, в котором просит её объяснить своё участие в учениях США, проводимых в Европе. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам Захаровой, США всеми способами стараются испортить отношения России с государствами региона, активно взаимодействуя с ними в рамках различных антироссийских и даже русофобских кампаний.

"США и их союзники пытаются дискредитировать сотрудничество стран региона с нашей страной, втягивают их в различные форматы взаимодействия. Они явно носят антироссийский характер, если не сказать, порой, русофобский. Подобные действия НАТО ведут к дестабилизации ситуации в различных регионах, росту конфликтного потенциала, созданию новых разделительных линий", — сказала Захарова в ходе брифинга.

Дипломат добавила, что Москва отреагирует на происходящее после того, как Ереван даст свои объяснения.

Захарова выразила сожаление по поводу того, что Армения отказалась проводить учения ОДКБ у себя, так как это отрицательно сказывается на безопасности в регионе.

О том, что Армения собирается принять участие в учениях Запада, сообщил пресс-секретарь Минобороны страны Арам Торосян на минувшей неделе.

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