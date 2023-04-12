Скотт Риттер: Зеленский, в отличие от Путина, ограничен в самом главном ресурсе — времени

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Российский лидер Владимир Путин имеет огромное преимущество, которого лишён президент Украины Владимир Зеленский. Об этом рассказал бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.

По словам Риттера, Путин может выполнять поставленные задачи, абсолютно никуда не торопясь, чего нельзя сказать о Зеленском, на которого постоянно давят его западные партнёры.

"Зеленский находится в сильной зависимости от временных рамок, так как на него оказывают давление. Каждый новый день означает, что Запад должен выделить еще больше денег и ресурсов для поддержания этого конфликта", — сказал Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Путин же тем временем имеет возможность спокойно и методично идти к поставленным целям в рамках спецоперации на Украине, заметил экс-разведчик.

Риттер напомнил о критическом положении украинской армии, что хорошо заметно в Артёмовске. Офицер считает, что после падения Артёмовска у Зеленского не останется выбора, кроме как согласиться на мирные переговоры с Россией.

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