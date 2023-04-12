PAP: Франция заблокировала постановление ЕС насчёт поставок боеприпасов Украине

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Париж принял решение заблокировать постановление Евросоюза касательно финансирования передачи боеприпасов Украине. Такую информацию обнародовало польское агентство РАР, которое ссылается на высокопоставленного чиновника в ЕС.

"Франция блокирует решение Евросоюза о финансировании поставок боеприпасов Украине. Она хочет среди прочего, чтобы рефинансирование было возможно не только в случае боеприпасов, но и ракет, даже в ситуации, когда Украина таких ракет не просит", — сказано в статье.

Евросоюз постановил финансировать поставки снарядов Киеву в марте. В ходе саммита ЕС в Брюсселе было решено выделить на эти цели из Европейского фонда мира сумму в 2 миллиарда евро.

Предполагается, что 1 миллиард евро из этих денег пойдёт на компенсацию поставок снарядов, которые будут взяты со складов стран-членов ЕС. Евродепутаты предложили закупать снаряды за пределами Евросоюза ввиду их недостаточного количества на их собственных складах, однако Париж выступил против такого решения.

Ранее французы дали понять, что не хотят поставлять Украине боеприпасы, которые желает получить Киев, предпочитая самостоятельно формировать заказ снаряжения для Украины, хотя напрямую об этом не говорится, добавили авторы.

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