Политолог Лукьянов заявил о стремлении Польши стать главным форпостом НАТО против России

1:14 Your browser does not support the audio element. Мир

США отправляет своих солдат на территорию Польши, поскольку Вашингтон делает ставку именно на страны Восточной Европы в противостоянии с Москвой. Об этом заявил политолог Фёдор Лукьянов. Эксперт подчеркнул, что на данный момент идёт острая фаза холодной войны, в которой Варшава выступает в качестве "прифронтовой зоны".

"Поляки готовы стать главным форпостом НАТО против России. Чем больше в Польше будет американских военных, баз и техники, тем, с их точки зрения, выше шансы, что США их не бросят в случае эскалации", — отметил Лукьянов.

Вашингтон намерен переустроить Европу в стратегическом плане, однако реализация планов США зависит от ситуации в ходе украинского конфликта, считает политолог. Лукьянов подчеркнул, что на данный момент основной задачей Москвы является успешное проведение спецоперации, чтобы усложнить манёвры НАТО и США на европейском континенте.

"Второе направление нашей деятельности может наметиться, в случае если ситуация с размещением американских военных в Польше получит своё продолжение", — предупредил эксперт в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.