Мария Захарова заявила, что Украина официально не предлагала пасхального перемирия

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что в Москву не поступало предложений о пасхальном перемирии со стороны Украины. Захарова сомневается, что они поступят.

Спикер российского МИДа Мария Захарова в среду на брифинге заявила, что Россия не получала от Украины никаких официальных предложений по установлению пасхального перемирия. Захарова сомневается в том, что эта инициатива может поступить, если судить по настроению, которое демонстрирует в отношении продолжения военного конфликта киевское руководство.

"Никаких официальных предложений из Киева о пасхальном перемирии российской стороне не поступало, — заявила Захарова. - Вряд ли это произойдёт. Особенно с учётом демонстрируемого киевским режимом воинственного настроя на продолжение боевых действий".

Отметим, что инициативу об установлении двухнедельного пасхального перемирия между Украиной и Россией высказал Папа Римский Франциск. Он также призвал использовать это перемирие для того, чтобы начать активный переговорный процесс и покончить с кровопролитием.

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