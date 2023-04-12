Утечка секретных документов Пентагона является операция по дезинформации перед масштабным наступлением украинской армии. Об этом заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак. Он подчеркнул, что Вашингтон спровоцировал "шумиху" в СМИ целенаправленно.
"Столь медленная, вялая реакция Пентагона свидетельствует о том, что они ждали, что по этому поводу возникнет шум, что информация разлетится и вызовет пристальное внимание", — указал генерал в интервью RMF FM.
По его мнению, украинская армия на данный момент готовится к контрудару. Наступательные манёвры ВСУ начнут в конце мая — начале июня, считает Скшипчак.
"Май — июнь — хорошее время. Что касается места — ответа нет. Где ударят украинцы, неизвестно. Этот вопрос задают себе все, включая русских", — заявил генерал.
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