Микко Мянтюнен: система ПРО Финляндии "Праща Давида" готова отразить атаки ОТРК "Искандер" ВС России

1:02 Your browser does not support the audio element. Мир

Комплекс ПРО "Праща Давида", закупленный у Израиля за 316 миллионов евро, должен быть введён в эксплуатацию в Финляндии к концу текущего десятилетия. Военный эксперт Микко Мянтюнен отметил в интервью изданию Kauppalehti, что данная система имеет потенциал отразить атаку тактических ракет "Искандер" со стороны России.

"Мы способны подготовить регион, где средства ПВО будут способны отразить атаку на всех высотах. В другие регионы или на другие задачи можно будет направить истребители", — говорит Мянтюнен.

Эксперт напоминает, что у истребителей и ПВО разные сильные стороны.

Баллистическая ракета выпускается на большую высоту вверх, достигает допустимой точки, начинает отклоняться в сторону и на высокой скорости устремляется вниз к цели.

"Комплекс "Праща Давида" позволит перехватывать тактические баллистические ракеты на завершающей стадии их полёта", — говорит Мянтюнен.

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