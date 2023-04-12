Кириллов: Украина всерьёз готовилась к биологической войне с помощью США

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Представители российского Минобороны изучают найденные в четырёх украинских лабораториях патогены опасных болезней. Среди 240 их разновидностей обнаружены бациллы холеры и сибирской язвы.

Украина всерьёз готовилась к биологической войне с помощью США, поскольку в четырёх её лабораториях, находящихся под контролем российской армии, обнаружено свыше 240 патогенов крайне опасных болезней, включая холеру и сибирскую язву. Об этом в Совете Федерации заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

"Мы реально работали в четырех лабораториях, — рассказал Кириллов. — В тех лабораториях, которые мы обнаружили, были обнаружены порядка 240 болезнетворных субстанций различного плана, мы их исследуем и продолжаем исследовать. Большая часть из них касается сибиреязвенной болезни, холеры".

Он отметил, что проводится анализ документов, касающихся военно-биологической деятельности США. При этом у России есть вакцины и лекарственные препараты против заболеваний, возбудители которых найдены в лабораториях, поэтому наша страна подготовлена к возможной угрозе.

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