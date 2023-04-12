Израиль помешал Украине назвать улицу Киева в честь нацистского преступника

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В Киеве раздумали переименовывать одну из улиц в честь нацистского деятеля. Этому помешала жёсткая позиция Израиля.

Израиль по дипломатическим каналам воспрепятствовал переименованию улицы Пржевальского в украинской столице в честь известного украинского нациста Владимира Кубийовича, который активно сотрудничал с немецкими властями в период оккупации. Кубийович входил в число инициаторов создания одной из националистических дивизий СС, состоявшей из этнических украинцев.

Однако на Украине данного человека многие считают национальным героем. Когда об инициативе киевских властей стало известно в Израиле, местные СМИ привлекли к этому факту внимание. На днях свой протест выразил посол Израиля на Украине Микаэль Бродский, как сообщает украинская пресса.

Теперь стало известно, что инициатива по переименованию улицы Пржевальского заглохла. Хотя непосредственно великий российский путешественник, натуралист и географ Пржевальский не входит в число врагов украинской власти, как советские военачальники времен ВОВ, он всё равно является частью так называемого "русского наследия", от которого решено избавляться.

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