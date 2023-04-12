Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Школьница из Адыгеи умерла после того, как подвернула ногу на физкультуре
Дрон-камикадзе атаковал свинокомплекс в Белгородской области: убито 179 свиней
Актёр Павел Деревянко признался, что в 90-е получил условный срок за сутенёрство
Политолог Батурин: власти Украины попали в ловушку с планами по контрнаступлению
Телеведущая Роза Сябитова сообщила, что её финансовое положение "не пошатнулось" после закрытия "Давай поженимся!"
Военный эксперт Сивков: наступление ВСУ будет успешным, если Москва "не заметит" его начала
Кристину Орбайкате и Никиту Преснякова заподозрили в финансировании ВСУ
Возрождение марки "Волга": Предложение топ-менеджера Porsche Путину
WP об утечке из ЦРУ: Пентагон не верит в контрнаступление ВСУ

Израиль помешал Украине назвать улицу Киева в честь нацистского преступника

1:16
Мир

В Киеве раздумали переименовывать одну из улиц в честь нацистского деятеля. Этому помешала жёсткая позиция Израиля.

Израиль помешал Украине назвать улицу Киева в честь нацистского преступника

Израиль по дипломатическим каналам воспрепятствовал переименованию улицы Пржевальского в украинской столице в честь известного украинского нациста Владимира Кубийовича, который активно сотрудничал с немецкими властями в период оккупации. Кубийович входил в число инициаторов создания одной из националистических дивизий СС, состоявшей из этнических украинцев.

Однако на Украине данного человека многие считают национальным героем. Когда об инициативе киевских властей стало известно в Израиле, местные СМИ привлекли к этому факту внимание. На днях свой протест выразил посол Израиля на Украине Микаэль Бродский, как сообщает украинская пресса.

Теперь стало известно, что инициатива по переименованию улицы Пржевальского заглохла. Хотя непосредственно великий российский путешественник, натуралист и географ Пржевальский не входит в число врагов украинской власти, как советские военачальники времен ВОВ, он всё равно является частью так называемого "русского наследия", от которого решено избавляться.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Украина и США не захотели поддержать ООН в борьбе с нацизмом
Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Священник объяснил загадочные смерти глумящихся над УПЦ на Украине

На Украине продолжаются гонения киевского режима на УПЦ, которые сопровождаются серией странных смертей участников и организаторов религиозного рейдерства.

МК: протоиерей Костромин объяснил смерти глумящихся над православием на Украине
Mer et Marine: командование ВМС Франции заявило об истощении сил ВМФ РФ
Командование ВМС Франции заявило о росте "усталости" и истощении ВМФ России
Штурм Марьинки: танк Т-72Б3 выдержал прямое попадание в лоб
Российские бойцы сожгли колонну танков ВСУ
Франция в БРИКС. Не об этом ли договорились Си и Макрон Любовь Степушова Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев
"Такие люди сегодня в России не нужны" — Лайма Вайкуле поддержала Валерия Меладзе
Десант взял в плен боевика ВСУ с шевроном СС "Галичина"
Боевики ВСУ в Бахмуте в панике призвали готовиться к самому худшему
Боевики ВСУ в Бахмуте в панике призвали готовиться к самому худшему
Последние материалы
Guardian: 11 из 12 бригад ВС Украины испытывают проблемы, мешающие начать контрнаступление
Ветеринар-бихевиорист поможет облегчить жизнь пожилым собакам в случае деменции
Трамп не стал называть виновного в подрыве "Северных потоков" во избежание неприятностей
Украинская беженка в Германии заявила, что постоянно ссорится с немецкими мужчинами
РИА Новости: Соединённые Штаты Америки готовятся к худшему сценарию из-за сложной обстановки вокруг Тайваня
Израиль помешал Украине назвать улицу Киева в честь нацистского преступника
Asia Times: контрнаступление Украины может стать смертельной ловушкой для США и НАТО
Актёр Анатолий Белый вспомнил, как Константин Хабенский защищал его перед людьми в погонах
В Турции осудили Запад за поставки снарядов с обеднённым ураном для ВСУ
Анатолий Белый не намерен отказываться от родного языка после эмиграци
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников