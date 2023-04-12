Посол Израиля в РФ Бен Цви: Украина и Россия должны "что-то проиграть", чтобы закончить конфликт

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Украина и Россия должны проиграть, чтобы закончить военные действия, считает посол Израиля в РФ Бен Цви.

"Обе стороны должны что-то проиграть, чтобы выиграть. А пока они это не сделают, к сожалению, я не вижу решения", — заявил дипломат.

Он отметил, что не может сказать, готова ли проиграть Россия, но также не готов сказать это в отношении Украины. Однако пока будет такая ситуация, решения нет, добавил посол в интервью RTVI.

По его мнению, обе стороны поймут рано или поздно, что они "должны что-то проиграть", иначе конца всему этому не будет.

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