РИА Новости: Зеленский решил расчленить Украину, ликвидаторы уже прибыли на место

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Есть стойкое ощущение, что за объятия президента Украины Владимира Зеленского с Анджеем Дудой придётся как-то расплачиваться. После их встречи не прошло и недели, а в польской прессе уже пишут открыто, что Зеленский собирается отдать Польше Западную Украину, отмечает обозреватель РИА Новости Виктория Никифорова в своей авторской колонке.

На Украине сначала отреклись от истории и веры, потом попытались физически уничтожить восток собственной страны, но в конце концов сами массово убились об российскую армию ради хотелок своих англо-саксонских хозяев. Теперь же речь зашла о раздаче своих территорий, заявила публицист.

Но, по её мнению, Польша такая умная не одна. И Венгрия с Румынией уже выстроились в очередь за украинским пирогом.

Идею создания новой Речи Посполитой всей душой поддерживают в Лондоне. Под управлением англичан в таком случае появится целый восточноевропейский анклав с населением под сотню миллионов. Расчленение Украины находит понимание и в Вашингтоне, заключает автор статьи.

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