Миронов: Блинкену всё равно, кому обещать помощь, хоть Зеленскому, хоть папуасам

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США необходимо "пушечное мясо" и они пообещают киевскому режиму что угодно, чтобы продлить конфликт, заявил политолог, историк и публицист Григорий Миронов. По словам эксперта, Вашингтон держит Украину за "племя папуасов", и не более того.

Как подчеркнул политолог, все заявления главы Госдепа Энтони Блинкена о долгосрочной поддержке Украине — ширма. У Вашингтона нет иного выхода, как продолжать трек якобы альтруизма в отношении Киева.

"США нужно пушечное мясо, нужен конфликт, который будет длиться как можно дольше. Цель в том, чтобы навредить конкуренту — России, — пояснил Миронов "ПолитРоссии". — Блинкену всё равно — обещать помощь Зеленскому или папуасам. Для США просто совершенно не важно, сколько граждан Украины погибло и погибнет".

По словам политолога, главная цель США — ослабить Россию. От этого зависит положение страны на мировой политической арене, а, как следствие, и финансовое обеспечение.

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