Западу и США необходимо преподать урок по взаимному уважению, чтобы страны прекратили "учить других", заявили китайские аналитики.
Как подчеркнули авторы, западные политики не видят "различий" между странами и не признают их права.
"Им срочно необходимо усвоить урок "взаимного уважения": они должны признавать различия и понимать, что у других есть те же естественные права, что и у них", — пишет "Хуаньцю шибао".
По словам авторов, Вашингтон привык к "стулу" гегемона и не хочет признавать многополярность мира.
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