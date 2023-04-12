"Хуаньцю шибао": Западу пора преподать урок взаимного уважения

0:35 Your browser does not support the audio element. Мир

Западу и США необходимо преподать урок по взаимному уважению, чтобы страны прекратили "учить других", заявили китайские аналитики.

Как подчеркнули авторы, западные политики не видят "различий" между странами и не признают их права.

"Им срочно необходимо усвоить урок "взаимного уважения": они должны признавать различия и понимать, что у других есть те же естественные права, что и у них", — пишет "Хуаньцю шибао".

По словам авторов, Вашингтон привык к "стулу" гегемона и не хочет признавать многополярность мира.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.