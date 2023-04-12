Глава ЦРУ назвал утечку секретных документов по Украине в Сеть "очень досадной"

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Утечка секретных документов Пентагона, в которых содержится множество разведданных, в том числе и по Украине, "очень досадна", заявил директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бёрнс.

По его словам, администрация США и военные ведомства отнеслись к инциденту очень серьёзно и намерены его расследовать.

"Речь идёт об очень досадной утечке секретных документов, которая, безусловно, столь же серьёзна, как и всё остальное…Правительство США относится к этому очень серьёзно", — заявил Бёрнс на конференции аналитического центра Институт Бейкера.

Что имел в виду глава ЦРУ, говоря о серьёзности "всего остального" он не уточнил. Но подчеркнул, что расследованием утечки данных занимается и Пентагон, и Министерство юстиции США.

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