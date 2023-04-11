The Guardian: Украина может потерять преимущество над РФ в борьбе с БПЛА

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Военные ВС РФ уже научились успешно сбивать самые популярные модели дронов ВСУ. The Guardian объясняет, что речь идёт о БПЛА китайского производителя DJI.

В связи с этим, Украине придется срочно искать замену для этих дронов.

"Это значит, что Украине придётся срочно искать заменители в отрасли, которая за 14 месяцев конфликта развивалась, пожалуй, наиболее динамично”, — сообщают в издании.

Украинские военные уже начали тестировать другие виды беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), чтобы найти замену для уязвимых дронов.

Украинский специалист по беспилотникам Ярослав заявил, что Россия уже производит специальные системы глушения.

"На самом деле, я считаю, что через три-четыре месяца DJI будет непригоден для использования”, — сказал он в интервью The Guardian.

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