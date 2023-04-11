Австрия готова арестовать президента России Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда (МУС), если российский лидер окажется на территории страны. Об этом заявила министр по делам ЕС и конституции при ведомстве канцлера Австрии Каролине Эдтштадлер.
Политик подчеркнула, что Вена будет соблюдать свои обязательства в рамках международного и уголовного права.
"Выдача МУС международного ордера на арест означает, что, если он (Путин. — Прим. ред.) ступит на австрийскую территорию, должен быть произведен арест", — указала министр в интервью Tagesspiegel.
Эдтштадлер добавила, что Австрия "нейтральна в военном отношении, но ни в коем случае не нейтральна политически".
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