Роджер Кёппель: "Добровольцев всё меньше, поэтому приходится "кормить" сообщениями о зверствах русских"

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И что творит Путин в Кремле — пишут наперебой вариации на тему в западных СМИ. Швейцарский журналист Роджер Кёппель недоумевает: откуда у СМИ такие секретные данные? Полистав прессу, он пришёл к поразительному выводу: статейки основаны на материалах, педалирующих повесточку, спущенную свыше. Всё во благо, чтобы мотивировать добровольцев.

"Меня поражает, что всякий раз, когда звучит критика политики Запада в отношении Украины, внезапно появляются сообщения о зверствах русских и стратегических планах, что этот "мракобес" творит в Кремле, "лучший в мире по имени Путин" Что заставило эти новости так размножиться? Например, "Новая цюрихская газета", которая является продолжением военной руки НАТО, постоянно ссылается на зловещие секретные бумаги и документы из России. Вот недавний пример: всё направлено на то, чтобы выявить манию величия и территориальные амбиции Путина. Однако здесь интересны, прежде всего, источники информации и дата этого сообщения…", — анализирует происходящее журналист.

Он приводит в пример статьи из американских и британских газет, получающих информацию от спецслужб своих стран, со своей повесткой дня, отмечая, что усталость от войны на Украине, конечно, является фоном.

"Добровольцев становится всё меньше и меньше, поэтому приходится вооружать их подобными сообщениями о российских планах. Это мотивационная публицистика, пропаганда", — отмечает он.

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