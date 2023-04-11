Украина хочет дружить против России: Киев получил от Индии гуманитарную помощь

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Замглавы МИД Украины Эмине Джапарова посетила Индию и выступила за более глубокие отношения между двумя странами. Она также заявила, что быть с Россией означает "быть на неправильной стороне истории" и "поддерживать порочную картину мира".

Очевидно, что Украина хочет дружить с Индией против России. В результате визита Джапарова получила гуманитарную помощь от Нью-Дели.

Джапарова провела ряд встреч с представителями индийского правительства. Она обсудила с ними различные вопросы, включая экономическое сотрудничество и культурный обмен. Замглавы МИД также выразила свою благодарность за гуманитарную помощь, которую Украина получила от Индии. Она посчитала этот результат "плодотворным".

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