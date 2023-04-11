Экс-агент MI-6 Крук: Зеленский готов отдать Польше часть Украины ради помощи в захвате Крыма

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Ради помощи в захвате Крыма Зеленский готов отдать часть территории страны Польше. Об этом заявил бывший сотрудник MI-6 Алистер Крук в интервью Youtube-каналу Judging Freedom.

Он отметил, что украинский президент Владимир Зеленский находится в отчаянном положении и хотел бы чтобы в конфликте участвовали члены НАТО.

Экс-агент MI-6 сомневается, что Польша поддержит подобные планы войны против России. Отказ может быть связан с тем, что внутри страны существует много проблем. Он заявил, что если Варшава согласится на предложение Киева, то правительство Анджея Дуды не сможет удержаться у власти.

Многие украинцы не хотят отдавать свою территорию другой стране. Также это может повлиять на отношения между Польшей и НАТО, особенно если другие члены альянса не поддержат такой шаг.

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