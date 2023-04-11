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Bild*: украинские военные в Артёмовске не понимают, для чего им продолжать оборону города

1:08
Мир

Бойцы ВСУ в Артёмовске не понимают, для чего они должны продолжать удерживать город, пишет немецкое издание Bild*.

Bild*: украинские военные в Артёмовске не понимают, для чего им продолжать оборону города

Боевой дух украинских военных в Артёмовске на нуле, им непонятно, за что они сражаются.

"Настроение среди военных: напряженное, сосредоточенное, обеспокоенное. Многие задаются вопросом, за что они сражаются в Бахмуте", — говорится в статье.

Все остающиеся в Артёмовске украинские подразделения задаются одним и тем же вопросом: зачем пытаться продолжать отражать бесчисленные атаки ВС РФ и отстаивать полностью разрушенный город.

Авторы напомнили об уверенном продвижении российских бойцов в Артёмовске, которые полностью возьмут город под свой контроль в самое ближайшее время.

* на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.

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Российские «Ураганы» бьют по позициям ВСУ — Видео
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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