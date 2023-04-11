В Харькове закончились места для усопших в одном из моргов. Проблему руководство учреждения решило весьма оригинальным способом.
Так, сотрудники морга могут взять тело на передержку к себе домой. Это не шутка. Подтверждающую фотографию с объявлением на двери заведения прислал один из подписчиков Telegram-канала "Украина.ру".
В тексте говорится, что можно заработать до трёх тысяч гривен, если продержать тело дома от недели до двух.
Ранее подпольщик заявил, что в морге Николаева киевские власти "пускают на органы" неучтённых военнослужащих ВСУ без признаков ранения.
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На видео попал момент, как два русских солдата атаковали целую толпу боевиков ВСУ.