В Харькове сотрудникам морга предлагают брать усопших домой за три тысячи гривен

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В Харькове закончились места для усопших в одном из моргов. Проблему руководство учреждения решило весьма оригинальным способом.

Так, сотрудники морга могут взять тело на передержку к себе домой. Это не шутка. Подтверждающую фотографию с объявлением на двери заведения прислал один из подписчиков Telegram-канала "Украина.ру".

В тексте говорится, что можно заработать до трёх тысяч гривен, если продержать тело дома от недели до двух.

Ранее подпольщик заявил, что в морге Николаева киевские власти "пускают на органы" неучтённых военнослужащих ВСУ без признаков ранения.

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