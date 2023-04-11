Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Учёный: возможная причина извержения вулканов на Камчатке — землетрясение
Концерт Максима Галкина* в Канаде обернулся провалом: зрители встали и ушли
Десант ВС РФ взял в плен боевика ВСУ с шевроном СС "Галичина" под Кременной
Российские депутаты запретили продавать вейпы несовершеннолетним
Нутрициолог Павнова: отказ от соли сокращает риск развития рака желудка
МК: Клинцевич предсказал террористические рейды ВС Украины вглубь территории России 9 мая
Украинские солдаты массово сдаются в плен под Авдеевкой — Игорь Кимаковский
Госдума РФ вызовет Викторию Нуланд на допрос "без всякого уважения"
Апексимова шокирована организацией работы пункта отбора на службу по контракту

Юрист Алешкин "очень низко" оценил перспективы суда украинского бизнесмена Ахметова против РФ

2:21
Мир

Адвокат, кандидат юридических наук Андрей Алешкин в беседе с Pravda.Ru оценил перспективы арбитражного процесса против РФ, инициированного украинским бизнесменом Ринатом Ахметовым, желающим получить от Москвы полную компенсацию за убытки его предприятиям в ДНР и ЛНР с 2014 года.

Юрист Алешкин "очень низко" оценил перспективы суда украинского бизнесмена Ахметова против РФ

Перспективы такого суда эксперт оценил как крайне низкие.

"Во-первых, для того чтобы арбитраж для Российской Федерации имел хоть какое-то значение, он должен проходит в юрисдикции Российской Федерации. Он, безусловно, имеет право подать в суд, но его перспективы я бы оценил очень низко, поскольку суд может быть только в Российской Федерации, а суды других государств для нас не являются обязательными", — сказал Алешкин.

Юрист отметил, что по аналогии международного права мы не исключаем возможности принятия решения, что эти активы останутся в Российской Федерации для компенсации тех потерь, которая понесла Российская Федерация, наши бизнесмены в европейской зоне, западных странах.

Алешкин добавил, что Ахметов может подать, безусловно, в Европейский суд, там просудиться. Но любая страна должна понимать, в том числе и партнёры РФ в ЕС, что Россия будет поступать аналогично по отношению к активам стран в Российской Федерации, которые без решения суда изъяли российские активы, заморозили их и лишили россиян возможности ими пользоваться.

Эксперт считает, что ввиду всего этого можно считать, что Россия вышла из модели международного права, которое сегодня просто не работает. Поэтому перспектива просудиться против РФ за её пределами не означает, что Российская Федерация эти решения будет исполнять.

"Я уверен, что Российская Федерация откажет в данном иске, если будет судиться в российской юрисдикции, а юрисдикцию других стран Российская Федерация не обязана признавать", — заключил Алешкин.

Ранее стало известно, что украинский миллиардер Ринат Ахметов решил начать арбитражный процесс против России, желая получить компенсации за ущерб его бизнесу в Донецкой и Луганской областях.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Ринат Ахметов против Донецкой народной республики
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Двое русских солдат закидали гранатами толпу боевиков ВСУ

На видео попал момент, как два русских солдата атаковали целую толпу боевиков ВСУ.

РВ: двое российских военных пошли на штурм окопов ВСУ, забрасывая их гранатами
Al Jazeera: анализ спутниковых снимков показал, что ВСУ ждёт кровавая битва за Крым
Украине предстоит кровавая битва за Крым, показывают спутниковые снимки
Штурм Марьинки: танк Т-72Б3 выдержал прямое попадание в лоб
Пользователи Сети: "Пугачёва — предатель и хабалка"
Франция в БРИКС. Не об этом ли договорились Си и Макрон Любовь Степушова Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев
Зеленский готов отдать Польше Западную Украину ради противостояния с Россией
Washington Post: украинцев охватила паника из-за новой волны мобилизации
"Такие люди сегодня в России не нужны" — Лайма Вайкуле поддержала Валерия Меладзе
"Такие люди сегодня в России не нужны" — Лайма Вайкуле поддержала Валерия Меладзе
Последние материалы
Никита Пресняков опроверг информацию о получении гражданства США
Депутат Останина о поправках в закон о воинской службе: "Сделайте хотя бы вид, что мы заботимся о наших гражданах"
Мужчины обычно преувеличивают размер своего пениса на два сантиметра
Юрист Хаминский: повестки на электронную почту или в мессенджерах не являются легитимными
Washington Post: Египет тайно заказал 40 тысяч ракет и отправил их в Россию
Hyundai Tucson 2023 года: отличный гибрид, дикий стиль, большое пространство
Новая утечка из Пентагона: украинское ПВО ждёт мрачное будущее. Причём ближайшее
Сбалансированная диета и правильное потребление калорий
Госдума одобрила поправку о зачислении в запас без личной явки в военкомат
Экс-аналитик ЦРУ поставил под сомнение планы США по Украине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников