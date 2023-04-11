Юрист Алешкин "очень низко" оценил перспективы суда украинского бизнесмена Ахметова против РФ

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Адвокат, кандидат юридических наук Андрей Алешкин в беседе с Pravda.Ru оценил перспективы арбитражного процесса против РФ, инициированного украинским бизнесменом Ринатом Ахметовым, желающим получить от Москвы полную компенсацию за убытки его предприятиям в ДНР и ЛНР с 2014 года.

Перспективы такого суда эксперт оценил как крайне низкие.

"Во-первых, для того чтобы арбитраж для Российской Федерации имел хоть какое-то значение, он должен проходит в юрисдикции Российской Федерации. Он, безусловно, имеет право подать в суд, но его перспективы я бы оценил очень низко, поскольку суд может быть только в Российской Федерации, а суды других государств для нас не являются обязательными", — сказал Алешкин.

Юрист отметил, что по аналогии международного права мы не исключаем возможности принятия решения, что эти активы останутся в Российской Федерации для компенсации тех потерь, которая понесла Российская Федерация, наши бизнесмены в европейской зоне, западных странах.

Алешкин добавил, что Ахметов может подать, безусловно, в Европейский суд, там просудиться. Но любая страна должна понимать, в том числе и партнёры РФ в ЕС, что Россия будет поступать аналогично по отношению к активам стран в Российской Федерации, которые без решения суда изъяли российские активы, заморозили их и лишили россиян возможности ими пользоваться.

Эксперт считает, что ввиду всего этого можно считать, что Россия вышла из модели международного права, которое сегодня просто не работает. Поэтому перспектива просудиться против РФ за её пределами не означает, что Российская Федерация эти решения будет исполнять.

"Я уверен, что Российская Федерация откажет в данном иске, если будет судиться в российской юрисдикции, а юрисдикцию других стран Российская Федерация не обязана признавать", — заключил Алешкин.

Ранее стало известно, что украинский миллиардер Ринат Ахметов решил начать арбитражный процесс против России, желая получить компенсации за ущерб его бизнесу в Донецкой и Луганской областях.

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