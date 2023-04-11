Украинские солдаты массово сдаются в плен под Авдеевкой — Игорь Кимаковский

1:01 Your browser does not support the audio element. Мир

Количество сдающихся в плен солдат ВСУ в районе Авдеевки очень велико. Об этом сообщил советник Дениса Пушилина.

Советник врио главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский рассказал, что под Авдеевкой в плен сдаётся большое количество военнослужащих ВСУ. До начала СВО население Авдеевки составляло около 30 тысяч человек, а в настоящее время этот населённый пункт является одним из самых главных укрепрайонов ВСУ.

Именно со стороны Авдеевки украинские боевики постоянно обстреливают Донецк, Макеевку, Ясиноватую и другие населённые пункты ДНР. Ранее Денис Пушилин рассказал о серьёзных успехах российской армии на авдеевском направлении.

Врио главы ДНР также отметил, что ВС РФ успешно блокируют дороги к Авдеевке. А это существенно ухудшает положение украинских войск.

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