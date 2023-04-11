Количество сдающихся в плен солдат ВСУ в районе Авдеевки очень велико. Об этом сообщил советник Дениса Пушилина.
Советник врио главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский рассказал, что под Авдеевкой в плен сдаётся большое количество военнослужащих ВСУ. До начала СВО население Авдеевки составляло около 30 тысяч человек, а в настоящее время этот населённый пункт является одним из самых главных укрепрайонов ВСУ.
Именно со стороны Авдеевки украинские боевики постоянно обстреливают Донецк, Макеевку, Ясиноватую и другие населённые пункты ДНР. Ранее Денис Пушилин рассказал о серьёзных успехах российской армии на авдеевском направлении.
Врио главы ДНР также отметил, что ВС РФ успешно блокируют дороги к Авдеевке. А это существенно ухудшает положение украинских войск.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
На видео попал момент, как два русских солдата атаковали целую толпу боевиков ВСУ.