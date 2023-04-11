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Мужчины обычно преувеличивают размер своего пениса на два сантиметра

1:21
Мир

Чаще всего мужчины решаются на ложь в отношении своего роста и размера полового члена. К такому выводу пришли исследователи.

Мужчины обычно преувеличивают размер своего пениса на два сантиметра

Новое исследование показало, что представители сильного пола, как правило, преувеличивают размер полового члена на 21 процент. Так, мужчины при оценке этого показателя прибавляют к реальной длине, в среднем, ещё два сантиметра. Итоги этого исследования публикует журнал Frontiers in Psychology.

Датские учёные привлекли 200 мужчин, которых просили сообщить о некоторых габаритах их тел и отдельных частей тела. Эти ответы были сопоставлены со среднестатистическими данными по населению. Установлено, что мужчины переоценивали свой рост, уровень атлетизма и размер полового члена. А вот собственный вес они, напротив, недооценивали.

Всем участникам этого опроса было от 18 до 35 лет, они получили деньги за потраченное на ответы время. При этом мужчин разделили на две группы, чтобы проследить, влияет ли сумма денежного вознаграждения на качество полученных данных. Оказалось, что получившие больше денег преувеличивали свои габариты не так сильно, по сравнению с теми, кому заплатили меньше.

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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