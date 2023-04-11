Washington Post: Египет тайно заказал 40 тысяч ракет и отправил их в Россию

1:28 Your browser does not support the audio element. Мир

Являющийся американским союзником Египет тайно заказал 40 тысяч ракет и переправил их в Россию. Такие данные содержатся в рассекреченых документах.

Журналисты продолжают анализировать секретные документы американских спецслужб, утечка которых произошла на днях. В одном из таких документов от 17 февраля говорится о предполагаемых переговорах между президентом Египта Абдул-Фаттахом Ас-Сиси и его высшим военным руководством по поводу предоставления российским вооружённым силам ракет, артиллерийских снарядов и другого вооружения.

Издание Washington Post, которое и анализирует этот документ, напоминает, что Египет является одним из значительных получателей финансовой помощи со стороны США. Поэтому президент этой страны просил чиновников держать втайне производство и поставки ракет, чтобы избежать проблем с Западом Этот шаг был сделан менее чем через год после того как президент России начал СВО.

Хотя по документам не очень ясно, зачем Путину потребовались ракеты, во время СВО его страна израсходовала значительное количество боеприпасов, как пишет газета. Ранее американский сенатор Крис Мерфи заявил, что если помощь Египта в тайном вооружении России подтвердится, то Америке надо будет всерьёз задуматься об отношениях с этой ближневосточной страной

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.