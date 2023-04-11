Экс-аналитик ЦРУ поставил под сомнение планы США по Украине

1:11 Your browser does not support the audio element. Мир

США не желают признавать то, что реальное положение дел на Украине вовсе не такое, как они пытаются представить. В связи с этим вся стратегия Вашингтона на Украине может провалиться. Об этом предупредил экс-аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн.

Бывший сотрудник ЦРУ считает, что эскалация на Украине, которую добивается Вашингтон, приведёт к прямо противоположным результатам, а не к тем, которые ему нужны.

"Если мы будем продолжать усиливать эскалацию (на Украине), то это не приведет к нашей победе, однако этими действиями мы можем спровоцировать ядерную войну", — отметил Макговерн в эфире Youtube-канала Judging Freedom.

Макговерн отметил, что вскрывшиеся секретные материалы Пентагона, описывающие реальное положение ВСУ, демонстрируют обман американской стороны по поводу ресурсов украинской армии.

В то же время ВС РФ заметно продвигаются на Украине, заметил Макговерн. По его мнению, уже через месяц военные успехи России будут таковы, что Киеву и его западным кураторам придётся начать переговоры с Москвой.

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