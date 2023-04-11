Сеймур Херш назвал политику США и НАТО глупостью и безумием

1:15 Your browser does not support the audio element. Мир

Президент США Джо Байден не умеет убеждать и действует по принципу "или с нами, или против нас". Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш. Он полагает, что диверсия в отношении газопроводов "Северный поток" была прямой угрозой в адрес России.

"Идея заключалась в том, чтобы найти что-то необычное. Чтобы сказать: мы взорвём трубопроводы, если вы пересечёте границу с Украиной", — пояснил Херш в интервью Tichys Einblick.

Журналист подчеркнул, что численность российской армии на украинской границе составляла не более 120 тысяч человек. Это говорит о том, что Москва не планировала "нападать" на Киев. Однако США и НАТО занялись серьёзной модернизацией ВСУ, именно поэтому главной задачей России является демилитаризация Украины. Как только этот пункт будет выполнен, Москва согласится на переговоры, считает Херш.

"То, что сейчас делают США и НАТО, находится где-то между глупостью и безумием. Большая часть того, что говорит Столтенберг, — это просто поток ругательств в адрес России", — подчеркнул журналист в интервью Tichys Einblick.

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