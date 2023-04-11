Asia Times: Китай ошибается, делая ставку на скорый крах США

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Желание занять главную роль на международной арене загнало Пекин в угол.

В последнее время многие эксперты пытаются опровергнуть предположение, что КНР может в ближайшем будущем занять место США. Не стал исключением и журналист Asia Times Франческо Сиши.

По его мнению, Китай бесспорно является торговой сверхдержавой, однако по остальным направлениям сильно проигрывает Штатам.

Сиши убеждён, что Пекину стоило бы в своих политических играх больше опираться на мягкую силу и не делать основную ставку на упадок американской системы.

Журналист признаёт, что крах США рано или поздно случится. Капитализм рухнет, произойдёт политический подъём глобального Юга и трансатлантический раскол с Европой.

"Но когда эта ставка сыграет? Через несколько лет или через столетие? Этого никто не знает", — заключил Сиши.

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