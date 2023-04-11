ЕС может ограничить экспорт вооружений Украине после смерти Зеленского

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Запад может существенно ограничить экспорт вооружений Украине после смерти Владимира Зеленского. Такой вывод содержится в анализе спецслужб США, утечка которых произошла на днях.

Западные спецслужбы постоянно анализируют различные варианты развития событий на Украине. Учитывается и сценарий смерти нынешнего украинского президента Владимира Зеленского. Если она случится, Евросоюз может значительно сократить экспорт вооружений и техники киевскому режиму. Об этом со ссылкой на утечки секретных американских документов пишет АР.

Журналисты информационного агентства проанализировали одну из статей под грифом "секретно", где спецслужбы США рассматривали экстремальные варианты и сценарии течения СВО. По мнению авторов статьи, Владимир Зеленский на посту президента — залог внутренней и внешней поддержки Украины со стороны западных партнёров.

Утечка секретных документов в настоящий момент интенсивно расследуется в Пентагоне. Датированные началом марта, документы содержат среди прочего информацию о планах США и НАТО по значительному укреплению ВСУ.

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