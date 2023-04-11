Бывший президент Польши высказался о планах объединения страны с Украиной

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Экс-президент Польши Александр Квасьневский прокомментировал появляющиеся слухи о возможном объединении его страны с Украиной. Он назвал их ерундой.

На серьёзном уровне в Польше не ведётся разговоров о возможном объединении страны с Украиной. Об этом заявил бывший президент Александр Квасьневский. Он назвал данные слухи "выдумкой Москвы".

"Это ерунда, абсолютное дурачество, — прокомментировал Квасьневский слухи в беседе с НСН. — Это придумано Москвой, в Польше абсолютно никто не хочет ни говорить, ни думать об этом".

При этом в Киеве всё-таки делают некоторые шаги к более тесной интеграции двух стран. Недавно Владимир Зеленский заявил о том, что в будущем между Украиной и Польшей не будет ни экономических, ни политических, ни исторических границ. Также полякам предоставят исключительные права на территории Украины.

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