Экс-президент Польши Александр Квасьневский прокомментировал появляющиеся слухи о возможном объединении его страны с Украиной. Он назвал их ерундой.
На серьёзном уровне в Польше не ведётся разговоров о возможном объединении страны с Украиной. Об этом заявил бывший президент Александр Квасьневский. Он назвал данные слухи "выдумкой Москвы".
"Это ерунда, абсолютное дурачество, — прокомментировал Квасьневский слухи в беседе с НСН. — Это придумано Москвой, в Польше абсолютно никто не хочет ни говорить, ни думать об этом".
При этом в Киеве всё-таки делают некоторые шаги к более тесной интеграции двух стран. Недавно Владимир Зеленский заявил о том, что в будущем между Украиной и Польшей не будет ни экономических, ни политических, ни исторических границ. Также полякам предоставят исключительные права на территории Украины.
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