Депутат Европарламента Уоллес: слова Эммануэля Макрона показали усталость мира от гегемонии США

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Депутат Европарламента (ЕП) Мик Уоллес высказал своё мнение относительно заявления американского сенатора Марко Рубио. Он призвал "проверить" Эммануэля Макрона на европейскую солидарность после его визита в Китай.

Уоллес отметил, что слова Макрона показали усталость мира от гегемонии США. Он уверен, что Штаты не должны осуждать другие страны за то, что они не желают находиться под их гнётом. Депутат также заявил, что большая часть мира устала от вмешательства США в дела других стран и от того, что Соединённые Штаты игнорируют права других на суверенитет.

Он также отметил, что США злоупотребляют господством доллара для продвижения своих финансовых интересов, что приводит к огромным потерям для других людей. Уоллес выступает за уважение прав других стран на суверенитет и против вмешательства в их дела со стороны США.

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